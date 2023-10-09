В Москве ожидаются обложные осадки и минусовая температура

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По его словам, во вторник, 10 октября, в Москве пройдёт кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, будет дождь. При этом ночью температура опустится до нуля — минус 5 градусов Цельсия, а на дорогах возникнет гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец прогнозирует обложные дожди.
«Лишь с приближением выходных, к субботе, инициативу перехватит антициклон, распогодится, ну и столбики дневных термометров устремятся к отметке 10 градусов», — сообщил Евгений Тишковец.Ранее сообщалось, что первую противогололедную обработку дорог в Москве проведут в ночь на субботу. Это решение было объявлено в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Согласно прогнозу синоптиков, из-за дождя и ожидаемого понижения температуры воздуха до минус 2 градусов утром возможно образование гололедицы на дорогах. В связи с этим прогнозном было принято решение провести первую в текущем сезоне противогололедную обработку дорог.
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