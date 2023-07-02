В Москве перекроют проезд из-за парада ретротранспорта

istockphoto/MaYcaL
В связи с парадом ретротранспорта 8 июля будет перекрыт проезд по ряду улиц в центре Москвы
В период с 8:00 до 18:00 будут недоступны для проезда (в зависимости от времени) ряд участков на Устьинском, Садовническом и Белгородском проездах, Большом Устьинском мосту, Чистопрудном, Яузском и Покровском бульварах. .
В параде будут участвовать 14 исторических трамвайных вагонов, машины из коллекций Музея гаража особого назначения ФСО, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».
8 июля в 11:00 колонна проследует от станции метро «Новокузнецкая» через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо, а финиширует на Чистопрудном бульваре.
Читайте также:
Перед Крымским мостом возникла многокилометровая пробка
Глава Минтранса Крыма: ожидание в пробке у Крымского моста сократилось до 3 часов
В Краснодарском крае перевернувшаяся фура засыпала трассу «Дон» нектаринами
В параде будут участвовать 14 исторических трамвайных вагонов, машины из коллекций Музея гаража особого назначения ФСО, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».
Читайте также:
Перед Крымским мостом возникла многокилометровая пробка
Глава Минтранса Крыма: ожидание в пробке у Крымского моста сократилось до 3 часов
В Краснодарском крае перевернувшаяся фура засыпала трассу «Дон» нектаринами
Мария Фирсова