В Москве перенесли выпускные вечера

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Изменения связаны с режимом КТО
В связи с режимом КТО проведение выпускных в школах и общегородского выпускного в Парке Горького перенесли на неделю.
Мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля.
Ранее в Москве отменили массовые мероприятия. В городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены.
Собянин поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему.
Мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля.
Собянин поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему.
Мария Фирсова