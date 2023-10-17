В Москве племянник выселил 93-летнюю бабушку в подъезд вместе с котом

За две недели более 11 тыс жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за строительство тротуаров на региональных дорогах в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Один пользователь может предложить лишь одну дорогу для строительства тротуара, выбрав её на интерактивной карте. По итогам голосования тротуары, получившие самую большую поддержку от жителей области, включат в программу строительства на будущий год.



Голосование на портале «Добродел» стартовало в начале октября. Оставить свой голос до 31 октября могут все желающие, зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно по ссылке.

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