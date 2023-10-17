В Москве племянник выселил 93-летнюю бабушку в подъезд вместе с котом

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«Бабушка чистенькая, аккуратная. В свои 93 года в здравом уме и памяти. Соцзащита в курсе, но все делается для галочки и отчетности», —пишет одна из жительниц дома в общедомовом чате.
Племянник выселил тётю в подъезд вместе с мебелью, одеждой и котом. По словам мужчины, он поступил по закону. По его словам, в квартиру 4 раза приходил наряд полиции, а выселение подтверждено главой соцобеспечения.
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