В Москве подруги из мести лишили девушку волос

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko
Подруги из мести лишили жительницу Москвы волос во время окрашивания.
«Лента.ру» пишет, что пострадавшая учится в одном из московских колледжей на направлении «гостиничный бизнес». Данное учебное заведение подготавливает разных специалистов, среди них актеры, визажисты и парикмахеры. К приятельницам-парикмахерам студентка и обратилась за бьюти-процедурой. Спустя 2 минуты после нанесения средств студентка почувствовала жжение кожи головы.
Утром девушка проснулась с ощущением залипшей субстанции на голове и попросила свою подругу посмотреть на волосы. На голове был ожог с лопнувшим волдырем размером с ладонь. Началась аллергическая реакция: распухло лицо, появились высыпания. Девушка частично лишилась локонов.
Знакомый девушки признался, что приятельницы намеренно навредили ей. В качестве доказательства показал скриншоты переписок, где девушки обсуждали план мести.
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«Я подхожу к зеркалу, а у меня от головы из-под фольги идет сильный дым. Я начинаю паниковать. Они же ответили: «Ну, хочешь — снимай». Но так неубедительно, будто так и должно быть. Я начала смывать, но все никак не понимала в чем дело», — говорит девушка.
Знакомый девушки признался, что приятельницы намеренно навредили ей. В качестве доказательства показал скриншоты переписок, где девушки обсуждали план мести.
«Девочки подмешали мне в осветлитель средство для мытья раковин и всю бытовую химию, которую нашли у себя в шкафах. После увиденного у меня была истерика, так как они даже не извинились за сделанное. Из-за них от меня отвернулись многие друзья. При этом они говорили мне, что я сама виновата, писали: «У нас хотя бы остались друзья и волосы»,-рассказывает девушка.Подробности конфликта с однокурсницами неизвестны.
«Я скинула одной из девушек скриншоты и спросила: «Ты хочешь, чтобы я в суд обратилась?». На это она написала: «Давай я тебе 20 тысяч дам и расход», —вспоминает девушка. По её словам, она не может обратиться в суд, потому что вовремя не обратилась к врачам.Читайте также:
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Мария Фирсова