В Москве попрощались с Ириной Мирошниченко

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В МХТ им. Чехова прошло прощание с актрисой Ириной Мирошниченко, которая скончалась 3 августа в возрасте 81 года.
На церемонию прощания с известной российской артисткой пришли сотни поклонников, политики и культурные деятели.
Актриса продолжительное время болела. В конце июля, Мирошниченко была госпитализирована с гриппом, который протекал в тяжелой форме. Врачи боролись за жизнь знаменитости, но спасти ее не удалось.
Коллеги актрисы выразили соболезнования родным и близким. Гроб с телом Мирошниченко встретили аплодисментами на выходе из зала театра. Сообщается, что похоронена российская артистка будет на Троекуровском кладбище.
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Актриса продолжительное время болела. В конце июля, Мирошниченко была госпитализирована с гриппом, который протекал в тяжелой форме. Врачи боролись за жизнь знаменитости, но спасти ее не удалось.
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Анастасия Крестьянова