В Москве после отравления умер фигурист Раевский

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«Раевский поступил в больницу днем 20 сентября – у него обнаружили признаки сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом», – сообщил источник.
Вадим Раевский является чемпионом Кубка СССР, трижды победителем открытого первенства Москвы. Раевский 20 лет занимался тренерской деятельностью: работал с юными фигуристами.
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