В Москве построят жилой квартал в стиле Русского Севера

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В Молжаниновском районе Москвы будет построен жилой квартал в эстетике северной русской природы с дворами-островами.
Отмечается, что квартал будет создан на средства инвестора.
Кроме того, Бочкарёв сообщил, что в скором времени на территории Новой Москвы появится современный логистический комплекс.
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«Инвестор начинает строительство нескольких корпусов в Молжаниновском районе, каждый из которых представляет собой многосекционный урбан-блок с двором. Главной идеей концепции стала красота северной природы. Она будет воплощена в строгой геометрии фасадов и спокойных цветовых решениях, в островном принципе организации дворов и общественных пространств», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Будет построено шесть корпусов высотой от одного до четырех этажей и парковочной зоны. Строительство первого здания планируем завершить в 2024 году. Комплекс поспособствует созданию новых рабочих мест, что является одной из приоритетных задач», — приводит utro.ru слова Бочкарёва.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева