В Москве предупредили о задержках отправления автобусов

Фото: IStock/Milos-Muller
Дептранс Москвы заявил, что в столице возможны задержки отправления межрегиональных автобусов
В Москве предупредили о возможных задержках отправления автобусов на межрегиональных направлениях. Информацию об этом опубликовал столичный департамент транспорта.
Подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре «Автовокзалы Москвы».
Ранее в Москве и Московской области начал действовать режим контртеррористической операции. До этого момента об усилении мер безопасности сообщал мэр Сергей Собянин. Дополнительный контроль был введен на дорогах.
О том, какие ограничения могут быть введены в Москве и Подмосковье во время контртеррористической операции, рассказали в нашем материале.
«Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве и Московской области начал действовать режим контртеррористической операции. До этого момента об усилении мер безопасности сообщал мэр Сергей Собянин. Дополнительный контроль был введен на дорогах.
О том, какие ограничения могут быть введены в Москве и Подмосковье во время контртеррористической операции, рассказали в нашем материале.
Екатерина Шмакова