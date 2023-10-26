В Москве прогнозируют метель

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По данным МЧС, в Москве и Подмосковье ожидается до 10 см снега 27 октября.
В Москве и Подмосковье утром 27 октября пройдёт метель, сообщает Городское хозяйство столицы, ссылаясь на синоптиков. В Гидрометцентре обещают порывы ветра до 15 м/с. В Москве и по области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.
МЧС просит московских автомобилистов следить за скоростью, соблюдать дистанцию и не делать резких маневров. Для пешеходов представляют опасность шаткие конструкции и деревья. Городские службы начнут с вечера четверга обрабатывать проезжую часть и тротуары от гололеда, ночью будут периодически обметать дороги.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал в Москве потепление в конце октября и начале ноября. Температура будет выше нормы на 4-5 градусов.
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МЧС просит московских автомобилистов следить за скоростью, соблюдать дистанцию и не делать резких маневров. Для пешеходов представляют опасность шаткие конструкции и деревья. Городские службы начнут с вечера четверга обрабатывать проезжую часть и тротуары от гололеда, ночью будут периодически обметать дороги.
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Мария Фирсова