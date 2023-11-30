В Москве пройдет «Форум проектировщиков Московской области»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
«Форум проектировщиков Московской области» для проектных организаций, архитекторов и градостроителей состоится в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Форум пройдет 8 декабря в Центральном доме архитектора. Его проводят ежегодно в конце года.
Кроме этого, в рамках форума пройдет награждение победителей III открытого конкурса «Лучший объект социальной инфраструктуры».
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«Первая сессия форума будет посвящена градостроительному анализу. <…> Мы подробно остановимся на том, что это за этап, разберем состав и содержание градостроительной концепции жилой застройки и коснемся самых распространенных ошибок при ее разработке. <…>Вторая часть будет посвящена культурным проектам, преобразующим облик городов и наполняющим территории новыми смыслами», – поделилась главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
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Мира Полтева