В Москве пройдет международный архитектурный фестиваля «Зодчество»

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«Реновация в Московской области – это импульс для тотальной перезагрузки территорий: не только снос аварийного жилья и строительство нового, но и создание современной комфортной жилой среды и преобразование городов. Наиболее показательными примерами таких изменений становятся депрессивные промзоны, превращаемые не в спальные районы, но в новые города с разнообразием функций и точек притяжения для жителей <…>», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Стоит отметить, что в деловой программе примут участие Минстрой России, архитекторы, директор Департамента комплексного развития территорий, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области и многие другие.
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