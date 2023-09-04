В Москве пройдут международные выставки «ВэйстТэк» и «ЭкваТэк–2023»

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Отмечается, что «ВэйстТэк» проходит параллельно с выставкой технологий и оборудования для водной отрасли «ЭкваТэк–2023». Она рассчитана на специалистов водопроводно-канализационного и жилищно-коммунального хозяйств, сотрудников, которые задействованы в обеспечении качественной водой для коммунальных и промышленных нужд и экологическом контроле. Примечательно, что тематика «ЭкваТэк–2023» тесно связана с тематикой «ВэйстТэк».
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