В Москве пройдёт фестиваль колледжей

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В Москве для подростков пройдет уникальный фестиваль колледжей с десятками развлекательных мероприятий. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Также она отметила, что в центре «Моя карьера» стартовала программа профориентации девятиклассников.
Она добавила, что на мероприятии будет возможность пообщаться и с представителями колледжей.
Ранее поклонники актёра Дмитрия Нагиева в соцсетях увидели старое видео, где артист рассуждает о воспитании детей, отмечая, что при общении с ребёнком необходимо проявлять уважение к нему. Как передают «Дни.ру», в фан-сообществе актёра на фоне этого разгорелись споры.
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«Мы запускаем специальную программу для ребят 9 классов, которые рассматривают возможность обучения в колледжах. Она даёт возможность в центре «Моя карьера» бесплатно пройти профессиональное тестирование. И не только понять, к чему у подростка больше способностей и желания, но и получить индивидуальную консультацию о том, какая профессия ему больше подходит. Карьерные консультанты расскажут, как эта профессия востребована на рынке труда Москвы, какие колледжи готовят сейчас на эту профессию», – приводит АГН «Москва» слова Раковой.
Ранее поклонники актёра Дмитрия Нагиева в соцсетях увидели старое видео, где артист рассуждает о воспитании детей, отмечая, что при общении с ребёнком необходимо проявлять уважение к нему. Как передают «Дни.ру», в фан-сообществе актёра на фоне этого разгорелись споры.
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Мелисса Тимофеева