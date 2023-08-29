В Москве пройдёт праздник «Мой питомец и я» для владельцев домашних животных

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Праздник для владельцев домашних животных «Мой питомец и я» состоится 2 сентября в Екатерининском и Бабушкинском парках, а также в парке «Фили» Москвы.
«На площадках будут работать мобильные ветклиники, гостей ждут игры для детей, лекции и фотозоны. Мероприятия рассчитаны не только на горожан, но и на их четвероногих друзей. Для животных установят поилки, хозяева смогут воспользоваться контейнерами с биоразлагаемыми пакетами для уборки за питомцами. Возле лекториев появятся специальные домики для собак», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы комитета ветеринарии Москвы.
Отмечается, что ветеринарные клиники будут работать в течение дня бесплатно. Хозяева смогут зарегистрировать питомца, сделать ему прививку от бешенства, а также проконсультироваться с врачом.
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