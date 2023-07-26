В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень

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«За несколько часов выпало до 46 мм осадков. Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе ЗАО. Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, фиксировался в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что большинство воды самотеком ушло в ливневую сеть. При этом там, где было необходимо пропуск осадков был обеспечен сотрудниками ГУП «Мосводосток».
Ранее в МЧС предупреждали, что в Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.
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