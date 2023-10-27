В Москве прошла встреча по теме изменения жизни бездомных за счет трудовой ресоциализации

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В Москве 3 октября 2023 года прошла конференция по теме «Как кардинально изменить работу, чтобы на улицах не стало бездомных людей». Организатором мероприятия выступила самая крупная в московском регионе сеть приютов для бездомных людей МРОО социальной адаптации лиц без определенного места жительства «Дом трудолюбия «НОЙ».
Участники мероприятия приняли несколько коллегиальных решений. Было решено создать экспериментальную площадку на базе МРОО социальной адаптации лиц без определенного места жительства «Дом трудолюбия «НОЙ», которая практикует модель коллективной трудовой ресоциализации. Вторым решением стало принятие Дорожной карты в политику модели данной ресоциализации. Также были проработаны рекомендации органам власти, министерствам и ведомствам России, который должны искоренять проблемы бездомных людей на улицах.
Сообщается, что для изменения образа жизни бездомных людей необходимо отказаться от развития социальных услуг для уличных людей, среди которых финансирование из бюджета, субсидии и различные гранты в виде кормлений, выдачи одежды, спальных мешков, ночлега и так далее. Этот подход приобщает бездомных людей к тунеядству и асоциальной жизни.
Если вы обнаружили бездомного человека на улице, необходимо спросить, хочет ли он изменить образ жизни, честно трудится, получив жилье и питание, в обмен на отказ от алкоголя. Если человек отказывает покинуть улицу, необходимо связаться с диспетчером МРОО «Дом Трудолюбия «НОЙ» для уточнения наличия свободных мест по телефону: 7(926)236-54-22.
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Сообщается, что для изменения образа жизни бездомных людей необходимо отказаться от развития социальных услуг для уличных людей, среди которых финансирование из бюджета, субсидии и различные гранты в виде кормлений, выдачи одежды, спальных мешков, ночлега и так далее. Этот подход приобщает бездомных людей к тунеядству и асоциальной жизни.
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Алина Юрчак