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В Москве прошла встреча выпускников Президентской программы подготовки кадров

19 ноября 2023, 10:43
Фото: istockphoto/kasto80

Фото: istockphoto/kasto80

В Москве прошла конференция выпускников Президентской программы подготовки кадров для управления. На ней обсуждались вопросы углубления международного взаимодействия и внепрограммной деятельности в соответствие с Государственным планом подготовки руководящих кадров для предприятий различных отраслей экономики РФ.
Во время пленарной сессии участники и спикеры мероприятия обсудили насущные задачи и вопросы программы и подвели главные итоги ее исполнения в нынешнем году, а также оценили степень ее полезности и эффективности в современных условиях. Как сообщил глава Экспертного совета Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для субъектов народного хозяйства РФ Андрей Шаронов, программа действует в России с 1997 года. За прошедшие 23 года полный курс обучения в рамках ее реализации прошли более 115 тысяч человек, которые с успехом продолжают трудиться на руководящих должностях на предприятиях различных сфер экономики.

В нынешнем учебном году в президентской программе задействованы 62 региона страны и 1827 специалистов. Из них 1370 человек уже закончили обучение, еще 419 будут выпущены в декабре текущего года. По словам руководителя Федерального ресурсного центра Алексея Бункина, программа на всем протяжении ее действия была актуальна, и ныне она также очень популярна и востребована. На последний ее курс поступило две с половиной тысячи запросов на его прохождение.


Долгосрочная Президентская программа подготовки руководителей — государственная программа профессиональной подготовки в области экономики и управления для менеджеров высшего и среднего звена, а также владельцев собственного бизнеса. Своеобразная высшая школа управленцев, будущих и действующих. Обучение проводится на базе институтов и университетов с привлечением специалистов и преподавателей ведущих российских вузов на принципах софинансирования из госбюджета.

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#итоги
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#рф
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Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой
Около 130 вынужденно покинувших Палестину россиян разместят в Калужской области
19 ноября 2023, 22:36

Фото: istockphoto / Naeblys

Около 130 выехавших из Палестины россиян поселят в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор отметил, что беженцы будут проживать в одном из отделов временного размещения. Он также поставил задачу сотрудникам регионального правительства помочь им в этом вопросе.
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Ранее сообщали, что специальный борт МЧС приземлился в столичном аэропорту Домодедово. На самолете было 120 россиян, которые были эвакуированы из сектора Газы, передает ТАСС.

Врачи и психологи из МЧС были с беженцами во время полета. После прохождения таможенного контроля они смогут самостоятельно покинуть аэропорт или быть перевезенными в ​пункт временного размещения. 

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#аэропорт
#губернатор
#беженцы
#израиль
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Шляпу Наполеона продали на аукционе во Франции за рекордные €1,9 млн
19 ноября 2023, 20:31

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Двууголка с кокардой, которую носил император Франции Наполеон I Бонапарт, продалась в провинции Фонтенбло за рекордные 1,9 миллиона евро, передали в аукционном доме Osenat.
Уточняется, что в именно этом головном уборе французский император сбежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году. Сама шляпа выполнена из черного фетра шириной 475 сантиметров датируется примерно в 1810 году.

Торги начались от 600 до 800 евро. Это мировой рекорд для шляпы Наполеона I, отмечается в публикации аукционного дома.
 
Ранее сообщали, что в Санкт-Петербурге на аукцион выставят пиджак бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Начальная стоимость начинается с 200 тысяч рублей.

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#аукцион
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В России запатентован новый сверхзвуковой самолет тактической авиации
19 ноября 2023, 16:42

Фото: istockphoto/aapsky

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на новый многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации. Как указано в описании изобретения, наиболее близким к нему из существующих моделей является самолет Су-30МК
Изобретение предназначено для обнаружения и уничтожения воздушных, наземных и надводных целей на сверх- и околозвуковых скоростях полета, передает ТАСС. Кроме того, самолет может быть использован в качестве воздушного командного пункта при действиях смешанных авиационных групп, а также для обеспечения взаимодействия между авиацией и сухопутными войсками.

Новое изобретение будет обладать повышенной дальностью и продолжительностью полета за счет увеличения на 10% вместимости топливных баков. Новый сверхзвуковой самолет будет иметь несколько общих признаков и характеристик с уже существующим Су-30МК.

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#самолет
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#топливо
#полеты
#скорость
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На подмосковном стенде на выставке «Россия» учили делать эко-кормушки и рисовали акварелью
19 ноября 2023, 15:24

Фото: istockphoto Koldunova_Anna

Стенд знакомит посетителей с достижениями региона, президентскими программами, которые здесь реализуются, а также предлагает с помощью интерактивной игры почувствовать себе в роли руководителя региона.
Каждый дент на стенде проходят разнообразные развлекательные, познавательные мероприятия для детей и взрослых. Так, сегодня посетителям предлагали поучаствовать в изготовлении эко-кормушек для птиц.  
 
Большинство посетителей этого мастер-класса, как раз, семьи с детьми. По словам посетителей, кормушка создаётся настолько просто что с ней справится трехлетний ребёнок. 

Помимо этого, на стенде 19 ноября работала и профессиональная художница, которая создает произведения под именем Василиса Фиренце. Она писала портреты всем желающим в акварели. Гости сами могли выбрать в какой технике их изобразить. А в субботу на стенде Подмосковья рисовали портреты другого характера – шаржи.

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#эко
#подмосковье
#выставка
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Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
19 ноября 2023, 14:54

Фото: istockphoto / Eagletail Music

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница от Никарагуа Шейнис Паласиос.
Победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная» стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейнис Паласиос, передают организаторы мероприятия в социальной сети Х.

Отметим, что Россию представляла  Маргарита Голубева, которая победила в национальном конкурсе «Мисс Россия».

Финал международного конкурса «Мисс Вселенная» проходил в Сальвадоре. В следующем году его примет Мексика.

Шейнис Паласиос родом из города Манагуа. Девушка неоднократно выступала на конкурсах красоты, а два года назад представляла свою родину на конкурсе «Мисс Мира» и вошла в перечнь из сорока лучших участниц.

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В Москве прошла встреча выпускников Президентской программы подготовки кадров. 

Освобожден известный в 90-х годах киллер Саша «Солдат» Пустовалов. 

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#мероприятия
#девушка
#конкурс
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Жильцы рухнувшего в Астрахани дома получили первые компенсационные выплаты
19 ноября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/lusia599

115 человек, пострадавших при обрушении двух подъездов жилого дома на Привокзальной площади в Астрахани, получили первые компенсационные выплаты. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
Об этом он написал в своем телеграм-канале. Также по поручению губернатора сформирована специальная комиссия, которая будет заниматься определением ущерба имуществу и оценкой утраченной жилой площадью. По окончании работы комиссии муниципальные власти предложат жильцам либо готовые квартиры, либо денежные компенсации по результатам оценочной экспертизы.

Игорь Бабушкин и представители профильных комитетов и ведомств провели специальную встречу с жильцами дома, на которой рассказали обо всех деталях и тонкостях процедуры возмещения ущерба пострадавшим гражданам. Губернатор заверил, что никто из людей не останется без должной компенсации.

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#губернатор
#квартиры
#компенсации
#дома
#комиссия
#чиновники
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Освобожден известный в 90-х годах киллер Саша «Солдат» Пустовалов
19 ноября 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Вышел на свободу штатный киллер Ореховской организованной преступной группировки Александр Пустовалов, известный также как Саша Солдат. Он был осужден на 24 года лишения свободы за 22 доказанных убийства.
Пустовалов отбывал срок в колонии строгого режима в подмосковном Монино. Рассказывают, что во время суда многим становилось дурно во время описания убийств, которые совершал Саша Солдат. Он отсидел весь назначенный ему срок, все 24 года, которые были ему назначены, как говорится, от звонка до звонка. Хотя 19 раз подавал прошения о замене остатка срока на принудительные работы или колонию-поселение, но каждый раз получал отказ.

До армии Пустовалов занимался дзюдо, ходил в наряды в качестве дружинника, охраняя общественный порядок. Отслужив два года в элитных частях морской пехоты, он хотел пойти в ОМОН или СОБР, но ввиду отсутствия высшего образования ему предложили начать с обычной патрульно-постовой службы. Вместо этого Александр попал в самую кровавую криминальную группировку тех лет — Ореховскую. 



Он быстро стал заместителем и телохранителем ее лидера Сергея Буторина. Пустовалов устранял конкурентов из бандитской среды, а иногда и своих же «братков», которые в чём-то провинились, проявляя удивительное хладнокровие, выдержку и беспощадность. Прозвище Солдат ему очень подходило. Он и сам считал, что служит справедливости, устраняя бандитов и тех, кто связан с криминалом.



Известный журналист, автор книг по истории московского криминала Олег Фочкин считает, что после выхода на свободу у Пустовалова есть три варианта. Первый — его достаточно быстро убьют за старые грехи. Второй — если он останется жив, ему быстро поступит предложение устроиться на службу в какую-то криминальную либо охранную структуру, что иногда одно и то же. Третий — он постарается жить тихо и незаметно, в чем ему может помочь семья. Саша Солдат уже не раз говорил, что по прежнему адресу жить не будет, а хочет уехать с женой и маленьким ребенком подальше от Москвы.

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#дзюдо
#монино
#солдат
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Москвичам рассказали о наступлении первоянварской погоды
Синоптик Вильфанд: в столичном регионе наступила первоянварская погода
19 ноября 2023, 06:55

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что текущая погода в Москве сопоставима с тем, что бывает 1 января. Он также прогнозирует, сколько времени еще продержатся первые морозы в столичном регионе.
«Сейчас температура в Москве, Санкт-Петербурге и Центрально-Черноземной зоне вовсе не соответствует ноябрю или декабрю. Она, по сути, соответствует температурному фону, который мы обычно видим в начале января. Можно сказать без преувеличений, что погода сейчас как в начале января. Этот температурный режим — это средние значения за последние 30 лет в начале января. Из-за этого, можно сказать, что погода опережает свой климатический ход», — пояснил специалист.
Метеоролог отметил, что наступление зимы происходит в момент стабильного перехода среднесуточной температуры через ноль градусов. Однако это не означает, что не будет времен оттепелей, добавил он.

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#температура
#мероприятия
#режим
#метеоролог
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Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак
Кинолог Голубев дал советы по сбалансированному рациону для собак
19 ноября 2023, 06:34

Фото: iStock/alexei_tm

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился советами относительно сбалансированного рациона для собак. По его словам, определить идеальное питание, соответствующее потребностям питомца, проще всего через выбор магазинного корма, передает РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что вопрос о выборе между натуральным питанием и сухим кормом не имеет однозначного ответа. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.

«Важно осознавать, что те, кто отдают предпочтение натуральному питанию, должны учитывать индивидуальные потребности своей собаки», — подчеркнул Голубев.
Он рекомендует сначала проконсультироваться с ветеринаром, прежде чем переходить от корма к натуральной пище, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем из-за неправильно составленного рациона.

Кинолог отметил, что с учетом многообразия кормов, представленных в магазинах, всегда можно подобрать тот, который подойдет конкретному питомцу, даже если у него есть определенные проблемы со здоровьем. В составе промышленного корма содержатся все необходимые полезные элементы, поэтому дополнительные добавки, как правило, не требуются.

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