В Москве прошла встреча выпускников Президентской программы подготовки кадров. 

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В Москве прошла конференция выпускников Президентской программы подготовки кадров для управления. На ней обсуждались вопросы углубления международного взаимодействия и внепрограммной деятельности в соответствие с Государственным планом подготовки руководящих кадров для предприятий различных отраслей экономики РФ.
Во время пленарной сессии участники и спикеры мероприятия обсудили насущные задачи и вопросы программы и подвели главные итоги ее исполнения в нынешнем году, а также оценили степень ее полезности и эффективности в современных условиях. Как сообщил глава Экспертного совета Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для субъектов народного хозяйства РФ Андрей Шаронов, программа действует в России с 1997 года. За прошедшие 23 года полный курс обучения в рамках ее реализации прошли более 115 тысяч человек, которые с успехом продолжают трудиться на руководящих должностях на предприятиях различных сфер экономики.
В нынешнем учебном году в президентской программе задействованы 62 региона страны и 1827 специалистов. Из них 1370 человек уже закончили обучение, еще 419 будут выпущены в декабре текущего года. По словам руководителя Федерального ресурсного центра Алексея Бункина, программа на всем протяжении ее действия была актуальна, и ныне она также очень популярна и востребована. На последний ее курс поступило две с половиной тысячи запросов на его прохождение.
Долгосрочная Президентская программа подготовки руководителей — государственная программа профессиональной подготовки в области экономики и управления для менеджеров высшего и среднего звена, а также владельцев собственного бизнеса. Своеобразная высшая школа управленцев, будущих и действующих. Обучение проводится на базе институтов и университетов с привлечением специалистов и преподавателей ведущих российских вузов на принципах софинансирования из госбюджета.
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В нынешнем учебном году в президентской программе задействованы 62 региона страны и 1827 специалистов. Из них 1370 человек уже закончили обучение, еще 419 будут выпущены в декабре текущего года. По словам руководителя Федерального ресурсного центра Алексея Бункина, программа на всем протяжении ее действия была актуальна, и ныне она также очень популярна и востребована. На последний ее курс поступило две с половиной тысячи запросов на его прохождение.
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Александр Бойцов