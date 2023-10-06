В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог

Фото: Минтранс МО
Первую противогололедную обработку дорог в Москве проведут в ночь на субботу. Это решение было объявлено в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Согласно прогнозу синоптиков, из-за дождя и ожидаемого понижения температуры воздуха до минус 2 градусов в ночь на субботу и утром возможно образование гололедицы на дорогах. В связи с этим прогнозном было принято решение провести первую в текущем сезоне противогололедную обработку дорог.
Особое внимание будет уделено состоянию опасных участков на улично-дорожной сети, таких как мосты, тоннели, низинные места, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках общественного транспорта.
Планируется начать работы по противогололедной обработке примерно в 3:00 утра в субботу. Водителей просят проявить максимальное внимание, соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не создавать препятствий для коммунальных служб.
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Особое внимание будет уделено состоянию опасных участков на улично-дорожной сети, таких как мосты, тоннели, низинные места, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках общественного транспорта.
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Артем Кузьмин