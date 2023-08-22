В Москве развернули российский флаг площадью в 1000 квадратных метров

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В церемонии принимают участие представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После церемонии флаг отдадут на хранение в Музей Победы.
Праздник появился после августовского путча (18 - 21 августа 1991 года), который повлек за собой распад СССР. 22 августа Верховный совет РСФСР выпустил постановление, по которому национальным флагом страны стал триколор. Три года спустя, в 1994 году, бывший российский лидер Борис Ельцин назначил 22 августа государственным праздником, знаменующим возвращение исторического флага России.
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