В Москве ресторанам рекомендовали 29 июня закрыть летние веранды

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Причиной стала непогода
Агентство городских новостей «Москва» пишет, что столичным рестораторам в департаменте торговли и услуг Москвы рекомендовали 29 июня закрыть летние веранды из-за прогнозируемых ливней, гроз и ветра.
«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, 29 июня принять меры по прекращению их эксплуатации из-за прогнозируемой непогоды. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — сказано в обращении к рестораторам.
Ранее сообщалось, что москвичам предрекли сильные дожди. Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Москве уже к концу недели ожидаются проливные дожди. При этом, по словам эксперта, уже к воскресенью погода нормализуется и вновь будет тепло и комфортно.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные дожди будут наблюдаться в нескольких российских регионах. Осадки будут зафиксированы на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Челябинской областей.
«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, 29 июня принять меры по прекращению их эксплуатации из-за прогнозируемой непогоды. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — сказано в обращении к рестораторам.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные дожди будут наблюдаться в нескольких российских регионах. Осадки будут зафиксированы на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Челябинской областей.
Мария Фирсова