В Москве с 24 по 27 ноября состоится форум «Родные-Любимые»

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В Москве с 24 по 27 ноября состоится первый Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые». Организаторами форума стало Общероссийское — общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».
Задачей форума является привлечение активных родителей в деятельность «Движение первых» и создание широкого семейного сообщества. Поучаствовать в форуме смогут учащиеся образовательных учреждений от 6 до 17 лет и их родители, бабушки и дедушки, братья и сестры детей. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте будьвдвижении.
Регистрация и подача заявок на участие в спецпрограмме форума будет проходить с 12 по 27 октября до 16.00 (по мск).
Зарегистрироваться на открытую программу форму без прохождения конкурсного отбора можно с 12 октября по 26 ноября до 10.00 (по мск) в разделе «Активности».
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Регистрация и подача заявок на участие в спецпрограмме форума будет проходить с 12 по 27 октября до 16.00 (по мск).
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Алина Юрчак