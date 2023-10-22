В Москве с молитвы в военкомат забрали финалиста шоу «Перепой звезду» Усеинова

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Финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы.
Baza пишет, что полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному. У всех проверяли паспорта. По словам Мамута, мужчин посадили в автобусы и отвезли в военкомат в Люберцах. Там всем назначили срочную врачебную комиссию. Почти все были признаны годными к службе.
По словам 26-летнего певца, после комиссии мужчин повезли в Балашиху: кого-то пытались отправить на срочную службу, а другим было предложено подписать контракт.
Мамут Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в Крыму. В армии не служил по состоянию здоровья. По словам певца, в мае ему пришла повестка, но в сентябре ему провели операцию. Об этом он проинформировал военкомат, после чего повестки не присылали.
По словам Мамута, он и еще несколько мужчин отказались куда-либо ехать. Теперь их не выпускают. Сотрудники военкомата сказали ждать следователей из СК. Они приедут сегодня.
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По словам 26-летнего певца, после комиссии мужчин повезли в Балашиху: кого-то пытались отправить на срочную службу, а другим было предложено подписать контракт.
По словам Мамута, он и еще несколько мужчин отказались куда-либо ехать. Теперь их не выпускают. Сотрудники военкомата сказали ждать следователей из СК. Они приедут сегодня.
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Мария Фирсова