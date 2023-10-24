В Москве скончался один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Смагин

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В Москве скончался один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Виктор Смагин, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Тело Смагина обнаружили рано утром 23 октября.
Отмечается, что мужчины было 75 лет и он на протяжении многих лет боролся с раком. Не так давно он сообщил родным, что у него в четвертый раз обнаружили онкологию, однако, справляться с заболеванием у него больше нет сил.
Напомним, трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда Смагин работал на станции начальником смены четвертого энергоблока, именно он и взорвался в ту роковую ночь. 26 апреля была его смена, он являлся непосредственным свидетем аварии, а затем участвовал в ликвидации её последствий.
Всю жизнь Смагин страдал от лучевой болезни, опухолей и перенёс множество операций.
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Отмечается, что мужчины было 75 лет и он на протяжении многих лет боролся с раком. Не так давно он сообщил родным, что у него в четвертый раз обнаружили онкологию, однако, справляться с заболеванием у него больше нет сил.
Всю жизнь Смагин страдал от лучевой болезни, опухолей и перенёс множество операций.
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Евгения Парфентьева