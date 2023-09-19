В Москве скончался создатель «копейки» Дмитрий Авдесняк

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Позже созданный им автомобиль, в простонародье именуемый «копейкой», был выпущен в 4 846 900 экземплярах.
Также 17 сентября скончался известный российский режиссер Александр Хван. О смерти кинематографиста в социальных сетях сообщил его друг и коллега режиссер Григорий Константинопольский. Александру Хвану было 65 лет. О причине смерти не сообщается.
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