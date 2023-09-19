В Москве скончался создатель «копейки» Дмитрий Авдесняк

В 2023 году органы опеки Московской области устроили в семьи почти 2 тысячи детей-сирот.

«В регионе ведется большая работа с приемными семьями как на этапе подготовки, так и после принятия ребёнка в семью. Для этого в Подмосковье работают 75 школ приемных родителей, за каждой семьёй закреплен куратор из органа опеки, а в службе сопровождения приемные родители всегда могут получить помощь психологов, юристов и медиков», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В 2023 году увеличили размер ежегодной выплаты на детей-сирот, которая теперь составляет 42 тысячи рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.



На сегодняшний день в семьях-опекунов и в приёмных семьях проживают порядка 23 тысяч детей-сирот.

Информацию об усыновлении можно узнать на сайте.

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