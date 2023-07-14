В Москве снизились продажи жилья комфорт-класса на 13%

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С начала года продажи жилья класса «комфорт» в Москве сократились на 13%.
Однако продажи недвижимости бизнес-класса в столице наоборот, выросли на 12% за этот период.
При этом, как отмечают «Дни.ру», столичным застройщикам с начала года удалось заработать с продажи жилья 600 млрд рублей, что на 4% меньше прошлогоднего показателя.
Вместе с тем, на северо-востоке Москвы планируется новая жилая застройка с технопарком и развитой социальной инфраструктурой.
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При этом, как отмечают «Дни.ру», столичным застройщикам с начала года удалось заработать с продажи жилья 600 млрд рублей, что на 4% меньше прошлогоднего показателя.
«На участках площадью 29,67 га появится новая жилая застройка с технопарком и социальной инфраструктурой. Территория расположена по адресу: Высоковольтный проезд, вл. 1А (СВАО)», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Москомстройинвеста.
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Мелисса Тимофеева