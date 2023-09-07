В Москве состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России»

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Форум «Сделано в России» считается главным событием в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Он проводится для того, чтобы помочь в продвижении российских товаров на международный рынок, а также для улучшения бизнес-климата в стране. На мероприятии планируется программа, в рамках которой пройдет пленарная сессия, секции и круглые столы, где эксперты передадут свои знания и опыт. Особое внимание будет уделено продвижению отечественной продукции, конкурентоспособности российских производителей и экспортному потенциалу.
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