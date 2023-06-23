В Москве состоялся круглый стол «Социальные гарантии членов семей погибших защитников Отечества»

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На заседании обсудили такие важные вопросы, как помощь и поддержка семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, законопроекты и инициативы по улучшению их положения и жизни.
«Наша задача – сделать всё возможное для того, чтобы вдовам, детям погибших защитников Отечества было уделено как можно больше внимания и мер социальной поддержки, а также оказать максимальную помощь в решении тех вопросов, которые есть. Совместная работа Комитета по труду и делам ветеранов с «ОФИЦЕРАМИ РОССИИ» ведётся на протяжении десяти лет. Мы решаем вопросы конструктивно, оперативно и достаточно открыто», — приводит Общественная Служба Новостей слова председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что особой задачей является поддержка и внимание семьям, которые ждут бойцов со спецоперации. Он уточнил, что задача властей Подмосковья, чтобы семьи военнослужащих чувствовали нашу помощь и работали все программы по их поддержке, которые были приняты в регионе. В Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», который губернатор посещал лично. Региональное отделение начало работу 1 июня в Красногорске.