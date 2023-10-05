В Москве состоятся бесплатные программы для женщин

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В Москве центр занятости «Моя карьера» в октябре проведёт новые бесплатные программы для женщин.
Отмечается, что все мероприятия состоятся в рамках специальной программы «Мама работает».
Также пройдёт поддерживающая встреча, на которой москвички смогут узнать о сохранении ментального здоровья и уверенности в себе и своих силах. Занятия будут затрагивать темы психологии.
Ранее психолог Алексей Рощин рассказал о таком феномене как кризис среднего возраста. Он разъяснил, что это понятие подразумевает такое состояние человека, когда он переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен.
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«Курс «Мама – финансовый консультант» направлен на обучение продажам страховых продуктов. Занятия по программе «Эффективная работа на маркетплейсах» дадут возможность освоить азы продвижения и продаж товара в интернет-магазине. Благодаря курсу «Школа психологической грамотности» мамы изучат техники для поддержки своего ресурсного состояния, личностного и профессионального роста», – приводит АГН «Москва» слова первого замдиректора службы занятости населения столицы Романа Никитина.
Ранее психолог Алексей Рощин рассказал о таком феномене как кризис среднего возраста. Он разъяснил, что это понятие подразумевает такое состояние человека, когда он переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен.
«На этом рубеже обычно люди не только горюют о скором конце, но и занимаются переоценкой достигнутого. После условных 40 лет у них возникает ощущение, что многие построенные когда-то планы могут уже никогда и не реализоваться. В результате этой переоценки некоторые замечают, что особо гордиться нечем, а если что-то и было достигнуто, то возникает вопрос: неужели это все?» — приводят «Дни.ру» слова психолога.
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Мелисса Тимофеева