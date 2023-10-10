В Москве стартовал цикл встреч школьников с представителями бизнеса

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В столице начались встречи учеников предпринимательских классов с представителями бизнеса.
«Встречи школьников с людьми из профессии необходимы. Свободное предпринимательство – залог здоровой экономики. Благодаря бизнес-тренингам, включенным в новый стандарт предпрофессионального образования, ученики московских предпринимательских классов могут делать первые шаги в этой сфере еще на этапе учебы в школе. Чтобы помочь им в этом, мы сотрудничаем не только с представителями бизнеса, но и с ведущими экономическими вузами», – приводит АГН «Москва» слова замруководителя столичного департамента образования и науки Олеси Лукашук.
Отмечается, что цикл таких встреч состоит из трех основных этапов. На тренингах ребята получат знания о том, как развить своё дело, начиная от идеи. На завершающем этапе школьники представят свои собственные проекты.
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