В Москве стартовали трехдневные выборы мэра

Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Для участия в голосовании нужно иметь постоянную регистрацию на территории столицы. Чтобы проголосовать онлайн, необходима учетная запись на сайте mos.ru.
На территории Москвы открыли 2058 избирательных участков по месту прописки, в которых установили терминалы электронного голосования. Чтобы найти ближайший участок необходимо воспользоваться сайтом мэра Москвы. В каком формате удобнее голосовать жители могут решить в любой день выборов, дополнительно оформлять документы не нужно.
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