В Москве уменьшились квартиры

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За последние 3 года квартиры в Москве уменьшились на 11 кв. м.
С 2020 по 2023 годы квартиры в столице стали заметно меньше. Средняя площадь квартир уменьшилась на 11 кв. метров. Такими данными поделились эксперты «ЦИАН. Аналитики» в своём исследовании.
За три года площади квартир снизились с 60 кв. метров до 49 кв. метров. В Подмосковье наметилась такая же тенденция: средняя площадь за 3 года уменьшилась с 54 до 45-46 кв. метров.
В Санкт-Петербурге данный тренд стал заметен во втором квартале 2021 года. Средняя площадь квартир сократилась с 50-51 до 46-47 кв. м.
Застройщики уменьшают коридоры, совмещают кухни с гостиными, убирают лоджии.
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За три года площади квартир снизились с 60 кв. метров до 49 кв. метров. В Подмосковье наметилась такая же тенденция: средняя площадь за 3 года уменьшилась с 54 до 45-46 кв. метров.
Застройщики уменьшают коридоры, совмещают кухни с гостиными, убирают лоджии.
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Мария Фирсова