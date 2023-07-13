В Москве уменьшилось количество арендного жилья

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Вместе с тем, комитет госстроительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) разрешил строительство 304 объектов общей площадью около 7 млн кв. м в период с января по июнь этого года.
«По итогам I полугодия 2023 года специалисты Мосгосстройнадзора выдали разрешения на строительство 304 капитальных объектов общей площадью свыше 7 млн кв. м. В том числе застройщики получили 108 разрешений, позволяющие возвести 4,96 млн кв. м жилой недвижимости», — приводит АГН «Москва» комментарий главы комитета Игоря Войстратенко.
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