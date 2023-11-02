В Москве умер автор хитов Ротару и Кобзона Евгений Ширяев

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Композитор Евгений Ширяев умер в Москве на 81-м году жизни.
Евгений Ширяев родился в Ленинграде 23 сентября 1943 года. Композитор написал музыку к более чем 100 фильмам и сериалам («Дом с лилиями», «Вольф Мессинг»), концертам, а также операм. Его композиции исполняли София Ротару, Иосиф Кобзон, Азиза, Мила Романиди, Маша Распутина. Евгений Ширяев является одним из создателей групп «Ялла» и «Садо», пишет «МК».
Об ухудшении состояния здоровья композитора знали только самые близкие. О месте и дате похорон Евгения Ширяева пока не сообщили.
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«Он вёл весьма размеренный образ жизни: не посещал светские рауты и съёмки телевизионных передач, куда его активно приглашали. Для многих его смерть стала полной неожиданностью»,-говорят в окружении Евгения Ширяева.
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