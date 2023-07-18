В Москве умер доктор юридических наук Виталий Квашис

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Отмечается, что Квашис скончался в возрасте 85 лет.
Напомним, Виталий Квашис был заслуженным деятелем науки РФ, доктором юридических наук, профессором. Квашис 7 лет работал консультантом секретариата председателя Президиума СССР, а также был экспертом Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
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