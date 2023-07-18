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В Москве умер доктор юридических наук Виталий Квашис

18 июля 2023, 12:54

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался доктор юридических наук Виталий Квашис. Об этом сообщает MSK1.RU.
Коллега Квашиса Яков Гилинский выдвинул предположение, что доктор юридических наук мог умереть из-за болезни, так как долгое время Квашис не выходил на связь и ни с кем не поддерживал общение.

Отмечается, что Квашис скончался в возрасте 85 лет.


Его тело обнаружили в собственной квартире в понедельник, 17 июля.

Напомним, Виталий Квашис был заслуженным деятелем науки РФ, доктором юридических наук, профессором. Квашис 7 лет работал консультантом секретариата председателя Президиума СССР, а также был экспертом Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

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#Виталий Квашис
#болезнь
#профессор
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Психологи начнут работать с 14-летней девочкой, пострадавшей во время взрыва на Крымском мосту
18 июля 2023, 12:53

Фото:istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Психологи должны подготовить подростка к новости о том, что родителей больше нет.
В данный момент девочка в сознании, но до сих пор не знает, что мама и папа погибли, пишет Shot. Состояние подростка оценивается как стабильное. Врачи не видят ухудшений.

Перевозить пострадавшую в Москву не планируется: школьница продолжит лечиться в Краевой детской клинической больнице Краснодара.

Ранее сообщалось, что пострадавшая потеряла память и не может вспомнить имена своих родителей.

После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.

Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.

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#Крым
#Крымский мост
#психологи
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Глава Красногорска Волков провел оперативное совещание с руководящим составом округа
18 июля 2023, 12:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В понедельник, 17 июля, глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков провел еженедельную встречу с руководящим составом муниципалитета, а также представителями служб и ведомств в здании администрации округа.
На оперативном совещании с руководящим составом округа, представителями служб и ведомств Дмитрий Волков обсудил темы: ЖКХ, благоустройства округа, здравоохранения, спорта и другие вопросы, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

По вопросам ЖКХ глава муниципалитета дал поручения ответственным исполнителям проработать вопрос анализа ресурсоснабажщих организаций, которые ненадлежащим образом обслуживают население. Такое поручение дано на основе обращений граждан. 

На территории Красногорска реализуется губернаторская программа комплексного благоустройства дворовых территорий, в рамках которой запланировано обновление дворов округа. 

Дмитрий Волков отметил важность проведения профилактических мероприятий, которые касаются здоровья взрослого населения округа. В городском парке вблизи «Зелёного театра» для жителей Красногорска оборудовали пункт проверки здоровья. Диспансеризацию в муниципальных поликлиниках прошли порядка 2 700 человек. Для проверки здоровья в рамках диспансеризации или в парке округа, жителю необходимо иметь при себе только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В ходе совещания, глава округа анонсировал домашнюю игру красногорского футбольного клуба «Зоркий», который сыграет впервые после долгого перерыва. Матч будет проходить на стадионе «Зоркий» 22 июля в 18:00. Игра пройдет в рамках Первенства России по футболу среди команд Высшей Лиги «LEON-Вторая Лига Б».

Кроме того, одним из важнейших вопросов, которые обсуждались на совещании был вопрос своевременного оказания помощи и поддержки семьям мобилизованных граждан. Дмитрий Волков дал поручение профильным специалистам оперативнее отрабатывать обращения от мобилизованных и их близких. 

В рамках совещания, глава Красногорска выразил благодарность жителям округа, принявшим участие в праздновании 518-летия села Петрово-Дальнее и пригласил жителей на празднование Дня села Ильинское, которое пройдет 5 августа. Селу Ильинское исполнится 405 лет. 

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#Красногорск
#Дмитрий Волков
#оперативное совещание
#Единая Россия
#Общество
#спорт
#здравоохранение
#территории
#благоустройство
#жкх
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В Дубне установят новую систему освещения
18 июля 2023, 12:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

На территории Дубны специалисты уже подготовили траншеи для прокладки кабеля для установки новой системы освещения.
Жители Дубны обращают внимание на вырытые узкие траншеи в районе парковой зоны Комсомольской набережной, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Они нужны для прокладки кабеля: вдоль пешеходных дорожек монтируется система освещения. Сотрудники подрядной организации стараются нанести минимальный ущерб корневой системе и избежать опиловки, чтобы не погубить деревья», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале. 
В рамках первого этапа установки новой системы освещения, специалисты приступают к монтажу 35 опор для подключения новых светильников. Первый этап планируют завершить ко Дню города Дубна — 30 июля. 

По завершении первого этапа, специалисты приступят к установке нового освещения вокруг скейт-парка. На заключительном этапе благоустройства, специалисты соединят все участки уличного освещения, чтобы на набережной было светло даже в вечером и ночью. 

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В Дубне в этом году возобновят строительство многоквартирных домов в правобережной и левобережной частях города.

В подмосковной Дубне специалисты приступили к строительству второй очереди площадки скейт-парка площадью 680 кв. метров.
#Дубна
#Максим Тихомиров
#освещение
#система освещения
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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за пропаганду экстремизма
18 июля 2023, 11:32

Фото: Фотобанк Московской области

Депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев внесли в Госдуму законопроект, который предполагает уголовное наказание за пропаганду и оправдание экстремистской идеологии.
Об этом рассказал в своём тг-канале глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
 
Предлагается внести правки в статью 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Законопроект предусматривает увеличение штрафа до 300 тысяч рублей, а срок тюремного заключения предложено увеличить до 5 лет.
 
По словам Пискарева, законопроект призван защитить детей и молодежь от «деструктивного влияния экстремистской идеологии».

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что вовлечение несовершеннолетних спецслужбами недружественных государств в террористическую и экстремистскую деятельность становится новым источником угрозы.

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#Госдума
#экстремизм
#Пискарев
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В Дубне начали строительство скейт-парка
18 июля 2023, 11:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В подмосковной Дубне специалисты приступили к строительству второй очереди площадки скейт-парка площадью 680 кв. метров.
Строительство скейт-площадки будет проводится в несколько этапов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна. 

В рамках первого этапа специалисты оборудуют площадку для «воздушных трюков», строительство которой завершится к концу лета. В ходе второго этапа специалисты оборудуют площадку для тренировок в дисциплине «улица» — с перилами, ступенями, парапетами. Завершение строительных работ второго этапа планируется на следующий год. 
«Все работы проводим в тесном взаимодействии с городскими райдерами. Радует, что площадка, которая уже обустроена, очень востребована молодёжью и никогда не пустует», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Новая ​скейт-площадка появится рядом с уже существующей. 

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ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе.

В Дубне в этом году возобновят строительство многоквартирных домов в правобережной и левобережной частях города.

Новый травмпункт откроется на базе приемного отделения Дубненской городской больницы.
#Дубна
#Максим Тихомиров
#скейт-парк
#строительство
#благоустройство
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Банк России выпустил в обращение памятную монету с Виктором Цоем
18 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя». Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.
Монета представляет собой рельефное изображение портрета легенды рока с микрофоном на фоне гитары. Внизу монеты в две строки указаны даты жизни музыканта: 1962 и 1990.

По сообщению Центробанка, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой — кумир своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки.

Отмечается, что тираж монеты составляет пять тысяч штук. Памятная монета с изображением Цоя служит законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему без каких-либо ограничений.

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#Центробанк
#Виктор Цой
#монета
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Открыт приём заявок для участия в акселерационной программе «Аксель.Соцзаказ»
18 июля 2023, 10:57

Фото: iStock/kasto80

До 25 июля 2023 года идет прием заявок на участие в акселерационной онлайн-программе для потенциальных исполнителей социального заказа «Аксель.Соцзаказ». Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» при методологической поддержке Министерства финансов Российской Федерации запускают второй поток конкурсного отбора слушателей.
Комплексная онлайн-программа способствует выстраиванию эффективных отношений с государством и нацелена на увеличение конкурентоспособности и государственного финансирования частных организаций, которые привлекаются к оказанию государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

Программа осуществляется в несколько этапов. Первый — это преакселератор, 3-дневный обучающий интенсив «О социальном заказе». Срок его прохождения до 18 августа. В преакселераторе примут участие до 40–50 предпринимателей, которые успешно прошли интервью после подачи заявки. Из их числа в августе будут отобраны 25 участников, которые пройдут в следующий этап трехмесячного обучения с персональной поддержкой тьюторов. 

Второй этап будет длиться с сентября по декабрь. Слушателей программы ждет модульное обучение, которое посвящено особенностям работы с социальным заказом, навыкам управления и оценки социального эффекта предприятия, а также инструментам развития бизнеса.

Для выпускников акселератора запланировано годовое постакселерационное сопровождение — личная поддержка, консультации по вопросам исполнения заказа, мониторинг финансовой эффективности и анализ социального эффекта.

Отмечается, что по итогам прошлого года средний рост годового оборота участников составил 38,4 %.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте: https://fnb-aksel.ru/Прием заявок осуществляется до 25 июля 2023 г.

Прошедшие отбор предприниматели получат возможность бесплатного участия в программе Акселератора.

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#акселератор
#программа
#предприниматели
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Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 7 тысяч дефектов покрытия
18 июля 2023, 09:40

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за прошлую неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 7 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На прошлой недели специалисты устранили более 7 тысяч дефектов покрытия на региональных и муниципальных дорогах, из которых 3,5 тысяч ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 4 тысяч на региональных, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Богородский округ (400 ям), Пушкинский (240 ям), Подольск (215 ям), Щёлково (214 ям). На региональной сети лидером по устранению дефектов стал Мытищинский РУАД. 

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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В Подмосковье завершилась первая волна ямочного ремонта.

На Доброделе стартовал второй этап голосования по ремонту дорог на следующий год. Голосование продлится с 1 июля по 31 августа.

«Умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.
#Минтранс
#дорожное покрытие
#дефекты
#устранили дефекты
#ремонт
#ремонт дороги
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Подмосковным фермерам продлили сроки подачи заявок на программы поддержки
18 июля 2023, 09:19

Фото: istockphoto / grafvision

Подмосковным фермерам, производящим молочную продукцию, продлили сроки подачи заявок по программам поддержки, в связи введением обязательной маркировки молочной продукции

С 1 декабря 2023 года вводится обязательная маркировка молочной продукции для фермеров в системе маркировки «Честный знак», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для наиболее комфортного перехода фермеров на обязательную маркировку молочной продукции были разработаны федеральные меры поддержки. Кроме того, для удобства производителей продлили сроки. Теперь подать заявку можно до 1 сентября включительно», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Система маркировки «Честный знак»дает несколько мер поддержки на выбор:

— компенсация затраченных средств на покупку и внедрение на производство оборудования для маркировки; 
— поставка расходных материалов для маркировки.

Представителям малого бизнеса в сфере производства молочной продукции увеличили срок подачи заявки на программы поддержки. 

Подробнее узнать о программе поддержки от системы «Честный знак»  и задать интересующие вопросы можно на официальном сайте системы.

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#Фермеры
#маркировка
#молочная продукция
#Честный знак
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