В Москве умер доктор юридических наук Виталий Квашис

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за прошлую неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 7 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На прошлой недели специалисты устранили более 7 тысяч дефектов покрытия на региональных и муниципальных дорогах, из которых 3,5 тысяч ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 4 тысяч на региональных, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Богородский округ (400 ям), Пушкинский (240 ям), Подольск (215 ям), Щёлково (214 ям). На региональной сети лидером по устранению дефектов стал Мытищинский РУАД.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.