В Москве умер легендарный полковник ГРУ Старов

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83-летний полковник ГРУ Юрий Старов умер, по предварительной информации, от острой сердечной недостаточности.
SHOT пишет, что тело Юрия Старова обнаружили накануне в его квартире на улице Твардовского. На теле не обнаружили следов насильственной смерти.
Полковник в отставке Юрий Старов родом из Магнитогорска Челябинской области. Является выпускником Свердловского суворовского военного училища и Московского высшего военного общевойскового командного училища им. Верховного Совета РСФСР.
В 13 лет он лично подходил со строевым докладом к маршалу Георгию Жукову.
Юрий Старов 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986 — 1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В его подчинении входило 2500 бойцов. За 1987 год они уничтожили 332 каравана с оружием и боеприпасами.
Старов был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды.
Ранее на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов.
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Полковник в отставке Юрий Старов родом из Магнитогорска Челябинской области. Является выпускником Свердловского суворовского военного училища и Московского высшего военного общевойскового командного училища им. Верховного Совета РСФСР.
Юрий Старов 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986 — 1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В его подчинении входило 2500 бойцов. За 1987 год они уничтожили 332 каравана с оружием и боеприпасами.
Старов был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды.
Ранее на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов.
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Мария Фирсова