В Москве умерла актриса Солодовникова

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Умерла 98-летняя советская актриса Тамара Солодовникова.
Актриса скончалась в своей квартире в Конаковском проезде в столице, пишет ИА Регнум, ссылаясь на источник.
Солодовникова умерла 24 ноября из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
Тамара Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Служила в Театре Балтийского флота в латвийском городе Лиепая. Там она познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Штейеном, выпускником ГИТИСа.
В 1953 году актриса вместе со спутником перешла в Рижский театр русской драмы, а потом пара переехала в Москву и начали служить в Московском гастрольном театре комедии. Там Тамара Солодовникова играла до пенсии.
Актриса снималась в кино. Среди её работ: «Графиня», «Глава семьи», «Дом и хозяин».
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Солодовникова умерла 24 ноября из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
Тамара Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Служила в Театре Балтийского флота в латвийском городе Лиепая. Там она познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Штейеном, выпускником ГИТИСа.
Актриса снималась в кино. Среди её работ: «Графиня», «Глава семьи», «Дом и хозяин».
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