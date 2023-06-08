В Москве упали цены на один вид жилья

РИА Новости/Александр Сухов
Цены на студии в московских новостройках упали на 9%
«Известия» пишут, что за год студии в новостройках в пределах границ старой Москвы в среднем стали дешевле на 9%. Стоимость такого формата сократилась больше, чем других.
В мае 2023 года средняя цена студий, в расчёт не берут элитные комплексы, составила 8,5 млн рублей. В мае прошлого года они стоили 9,3 млн рублей. В среднем цена студий уменьшилась на 800 тыс. рублей.
В Новой Москве в среднем цены на студии упали с 7,2 млн рублей до 6,8 млн рублей (5%, или почти 340 тысяч рублей).
Ранее стало известно, сколько стоят самые дешёвые однушки в российских мегаполисах. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», с начала 2023 года наблюдается небольшой рост на однушки в новостройках (+1%) и на вторичном рынке (+2%), пишут «Известия».
На вторичном рынке Москвы цены на однокомнатные апартаменты начинаются от 2,8 млн рублей, а квартира стоит от 4,1 млн рублей. Самая дорогая недвижимость такого формата обойдется в 95 млн рублей.
В мае 2023 года средняя цена студий, в расчёт не берут элитные комплексы, составила 8,5 млн рублей. В мае прошлого года они стоили 9,3 млн рублей. В среднем цена студий уменьшилась на 800 тыс. рублей.
Ранее стало известно, сколько стоят самые дешёвые однушки в российских мегаполисах. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», с начала 2023 года наблюдается небольшой рост на однушки в новостройках (+1%) и на вторичном рынке (+2%), пишут «Известия».
На вторичном рынке Москвы цены на однокомнатные апартаменты начинаются от 2,8 млн рублей, а квартира стоит от 4,1 млн рублей. Самая дорогая недвижимость такого формата обойдется в 95 млн рублей.
Мария Фирсова