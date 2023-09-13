В Москве установят новый мост

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В Москве появится новый пешеходный мост, который свяжет остров Балчуг с «Музеоном» и Парком Горького.
Отмечается, что опоры моста подготовили заранее, а пролетное строение, которое весит 235 т, собирали возле подмосковного города Лыткарино.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Лобне после благоустройства открылся парк Киово. Этот природный памятник – важная достопримечательность городского округа.
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«В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут», — приводит utro.ru сообщение мэра Москвы Сергея Собянина в его телеграм-канале.
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Мелисса Тимофеева