В Москве в грядущие выходные начнется купальный сезон

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По словам синоптика, в четверг в столичном регионе ожидается около 26-28 градусов жары.
«А в пятницу и субботу, в условиях солнечной и сухой погоды, столбики термометров в Центральной России поднимутся до +25…+30. Учитывая, что сейчас температура воды в Москве–реке у г. Звенигород повысилась до +18°, то к выходным вода прогреется до +19…+21», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Специалист объяснил, что это как раз тот температурный минимум, с которого уже можно открывать купальный сезон.
По словам Тишковца, в начале следующей недели будет немного облачно, возможно пройдут незначительные дожди. При этом температура воздуха будет держаться около +20-25 градусов, что является нормой для июня. Синоптик отметил, что купальный сезон в Москве продолжится до конца августа.
Ранее Тишковец заявлял,что жара начнётся в столичном регионе только в июле.