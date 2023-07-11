В Москве в июне вырос спрос на недвижимость в новостройках

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Как передают «Дни.ру», 69,9% от всех купленных квартир в новостройках в «старой» Москве было приобретено в ипотеку.
«Односекционный монолитный дом общей площадью более 13 тыс. кв. м стал четвертым по счёту, сданным на территории ЮВАО с начала года. Здание построено по индивидуальному проекту, благодаря которому отлично вписалось в историческую застройку района Лефортово», — приводит АГН «Москва» слова руководителя комитета государственного строительного надзора столицы Игоря Войстратенко.
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