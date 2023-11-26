В Москве вечером ожидается сильнейший снегопад

Фото: Минтранс Подмосковья
В Москве в воскресенье, 26 ноября, с 21:00 ожидается сильнейший снегопад. Кроме того, до утра может возможен ледяной дождь, гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, предупредили в Минтрансе Подмосковья.
В связи с этим, в ночь с 26 ноября на 27 ноября будет организовано дежурство 2 310 единиц техники и 2 839 дорожных рабочих.
Жителей столицы призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров на дорогах.
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«Дорожники Подмосковья на страже и готовы к работам для обеспечения безопасного проезда», — проинформировали в ведомстве.
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Диана Аванесян