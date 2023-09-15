В Москве выставили на продажу 25-комантуню квартиру за 75 миллионов рублей

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В Москве выставили на продажу квартиру площадью в 663,2 квадратных метра за 75 миллионов рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные инвестиционного портала Москвы.
Огромная квартира находится в столичном районе Коптево и занимает целый этаж многоквартирного дома.
Однако, известно, что пятиэтажный дом 1995 года постройки имел 43 процента износа еще в 2009 году.
В квартире 49 помещений, в том числе 19 изолированных комнат, но на плане указано, что комнат в квартире 25 штук.
Стартовая цена недвижимости – 75 350 000 рублей.
Ранее стало известно, что бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина выставят на торги с начальной ценой в 403 миллиона рублей. Заявку на участие в торгах можно подать можно подать до 30 октября, а само мероприятие состоится 3 ноября.
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Однако, известно, что пятиэтажный дом 1995 года постройки имел 43 процента износа еще в 2009 году.
Стартовая цена недвижимости – 75 350 000 рублей.
Ранее стало известно, что бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина выставят на торги с начальной ценой в 403 миллиона рублей. Заявку на участие в торгах можно подать можно подать до 30 октября, а само мероприятие состоится 3 ноября.
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Евгения Парфентьева