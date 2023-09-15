В Москве выявлено 99 тыс случаев нарушений парковки на тротуарах с начала года

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С начала этого года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с начала 2023 года выявили 99 тыс. случаев парковки автомобилей на тротуарах в зоне запрещающего знака.
«В этом году МАДИ выявила 99 тыс. случаев парковки авто на тротуаре в зоне действия запрещающего знака и выписала всем нарушителям штраф в 3 тыс. руб. Нарушители проигнорировали знак «Остановка запрещена», который распространяется не только на проезжую часть, но и на тротуар, обочину, трамвайные пути, велосипедную или пешеходную дорожки», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы МАДИ.
Ранее автовладельцам посоветовали чистить кузов машины автомобильной глиной. О способе рассказал владелец студии по уходу за автомобилями Дмитрий Манков.
«Для повседневного и бытового использования лучше брать безабразивные глины, потому что они достаточно безопасны для ЛКП и других поверхностей. Если нам нужно убрать прям глубокие въевшиеся загрязнения, то лучше использовать абразивную глину», — приводит «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова Манкова.
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