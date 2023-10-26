В Москве внезапно умерла продюсер фильма «Ёлки-2» Консенциуш

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Продюсер фильма «Ёлки-2» Ирина Консенциуш внезапно умерла в своей московской квартире на улице Часовой.
Полиция начала проверку, пишет ИА Регнум.
25 октября 48-летняя Ирина Консенциуш перестала отвечать на звонки. Вечером к женщине приехала её 71-летняя мать. Открыла дверь своим ключом, вошла внутрь и увидела в одной из комнат тело дочери.
По словам матери, дочь ранее не жаловалась на здоровье.
Ирина Консенциуш родилась 18 июля 1975 года. Работала над производством кинофильмов и программ на телевидении. Она была продюсером фильма «Ёлки-2» и короткометражного фильма «Чемодан», где снимались актрисы Роза Хайруллина и Елена Лядова.
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25 октября 48-летняя Ирина Консенциуш перестала отвечать на звонки. Вечером к женщине приехала её 71-летняя мать. Открыла дверь своим ключом, вошла внутрь и увидела в одной из комнат тело дочери.
Ирина Консенциуш родилась 18 июля 1975 года. Работала над производством кинофильмов и программ на телевидении. Она была продюсером фильма «Ёлки-2» и короткометражного фильма «Чемодан», где снимались актрисы Роза Хайруллина и Елена Лядова.
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