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В Москве во время спектакля стало плохо актрисе Белоусовой

18 ноября 2023, 21:09
Фото: istockphoto /Yury Karamanenko

Фото: istockphoto /Yury Karamanenko

Актрисе Дарье Белоусовой стало плохо во время спектакля.
Mash пишет, что актриса почувствовала головокружение и начала терять сознание. Ей срочно вызвали скорую в театр «Эрмитаж» на Новом Арбате в Москве. Госпитализация в итоге не понадобилась.

Сегодня 57-летняя Белоусова играла в пьесе «Зойкина квартира».


Актриса известна по ролям в сериалах «Анютины глазки», «Домашний арест», «Торгсин».

Ранее сообщалось, что певец Николай Носков в срочном порядке прервал свой концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия. Носков не допел свой хит «Снег». Аудитория поддержала исполнителя и начала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов со сцены. После инцидента певец не вернулся к фанатам, и концерт закончился.

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#москва
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175 врачей подписали письмо к Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
18 ноября 2023, 21:21

Фото: istockphoto / OlFedv

175 врачей подписали письмо к президенту России Владимиру Путину. Они просят освободить художницу Сашу Скочиленко.
«Коммерсант» пишет, что художницу приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. В марте прошлого года она поменяла ценники в одном из супермаркетов на пацифистские стикеры.

Врачей беспокоит состояние здоровья Скочиленко. У неё диагностированы тяжелые хронические заболевания. В колонии её состояние может ухудшиться. Защита девушки информировала, что у неё диагностирована целиакия (глютеновая энтеропатия), художница нуждается в специальной лечебной диете.

Приговор Саше Скочиленко, сказано в письме, кажется «особенно несправедливым» на фоне условно-досрочных освобождений заключенных, которые совершили тяжкие преступления (изнасилования или убийства).

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#россия
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#новости
#владимир путин
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Бакальчук раскритиковала концепцию «сначала замуж и дети, а потом карьера»
18 ноября 2023, 18:45

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Основательница и гендир компании Wildberries, богатейшая женщина страны (состояние по данным Forbes — $8,8 млрд) Татьяна Бакальчук негативно относится к идее сначала родить детей, а потом получать образование или заниматься карьерой.
Своё мнение она высказала на бизнес-форуме «Поколение», пишут «Ведомости». Бакальчук считает, что навязывать такие стереотипы — неправильно. По её мнению, если девушке в первую очередь хочется создать семью— это хорошо, но неправильно навязывать стереотип, что она должна только этим и заниматься. 

«Когда мы беседовали с уважаемыми людьми по поводу образования, я сказала, что не буду навязывать идею «сначала замуж и дети, а потом карьера». Для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру. Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», —сказала Татьяна Бакальчук.  
Бакальчук вспомнила, как её саму в 20 лет не взяли на работу из-за того, что она недавно вышла замуж и могла уйти в декрет. 

«И я действительно ушла в декрет, а потом основала Wildberries», — отметила она. 
По мнению Бакальчук, современная платформенная экономика дает женщинам возможность не вставать перед выбором между семьей и карьерой, а сочетать удаленную работу или свой бизнес с заботой о детях.

Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова сказала, что для решения демографической проблемы в стране нужно пересмотреть систему ценностей и ориентировать молодежь не на получение высшего образования, а на рождение детей.

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#семья
#работа
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#отношения
#карьера
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В Московской области торжественно закрыли поисковый сезон «Вахты Памяти - 2023»
18 ноября 2023, 18:30

Фото: Александра Степанова

Торжественная церемония прошла в музейном комплексе Зои Космодемьянской в Рузском городском округе.
Мероприятие приурочили ко Дню поисковика Подмосковья. Он отмечается каждую третью субботу ноября. В церемонии закрытия участвовали более 500 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений Подмосковья. Одним из почетных гостей был Игорь Мирнов, начальник военно-мемориального отдела Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 
 
Организатором «Вахты памяти 2023» по традиции выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций региона. 

«В этом сезоне нашим поисковикам удалось найти и предать земле останки 192 человек, семьи трех из них смогли узнать о судьбе своих близких. Больше половины этих людей были замучены немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году. Благодаря членам поисковых отрядов и нашим краеведам в этом году Московский областной суд официально признал факт геноцида в Подмосковье во время нацистской оккупации в 1941-1942 годах. В массовом захоронении ребята из Ногинска, Одинцово, Власихи и Краснознаменска нашли останки 102 мирных жителей, пациентов и сотрудников Лотошинской психиатрической больницы», - отмечает министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Место церемонии выбрали не случайно: 13 сентября 2023 года первой женщине, Герою Советского Союза в годы ВОВ, разведчице и партизанке Зое Космодемьянской исполнилось бы 100 лет.  Для поисковиков провели экскурсию по музейному комплексу Зои Космодемьянской и вручили награды Правительства Московской области.

На данный момент в 113 поисковых отрядах Московской области состоит более 3 тысяч человек, работает 12 поисковых объединений. Среди них «Поисковое движение России», региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, а также Союз поисковых отрядов.
 
«Поисковая работа иногда не совсем приятная, но это миссия, долг. Поисковики выезжают, находят перспективные точки для раскопок и отправляются в экспедиции, крупные всероссийские вахты, где собираются сотни человек. Они проводят раскопки на местах боев, полевые поисковые исследования. Попадаются, к сожалению, до сих пор не учтенные воинские захоронения. И наша задача, как военных археологов, получить оттуда максимум информации», - сказал руководитель общероссийского общественного поискового движения России в Московской области Антон Кузнецов. 
Председатель правления поискового отделения «Рубеж» Вячеслав Захаров занимается поисковой работой уже около 35 лет, с 7 класса. Сегодня он получил Благодарность Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
 
«Первая экспедиция у меня была в Волоколамский г.о. в районе д. Дубосеково. Сначала это был обычный мальчишечий интерес, сейчас же это мой образ жизни. К счастью, я видел своих бабушек и дедушек, они возили меня по музеям, рассказывали о войне. Думаю, это тоже отразилось на том, чем я сейчас занимаюсь», - делится Вячеслав Захаров. .
В минувшем сезоне поисковики Подмосковья были более чем в 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, 100 из них прошли в Московской области. В регионе нашли и захоронили останки 192 человек, установили имена 3 защитников.

Дедушка Светланы Беляковой, Смирнов Владимир Алексеевич, числился пропавшим без вести с мая 1945 года. Ее бабушка так и не вышла замуж. Она верила, что ее муж вернется домой. 23 июня 2023 года подмосковные поисковики нашли его останки.

«Поисковики вернули мне родного деда, который пропал без вести. Я плакала несколько дней, когда узнала, что они его нашли. Огромная благодарность им, низкий поклон. Эти неравнодушные люди делают очень большое и важное дело», - поделилась Светлана Белякова. 
Также подмосковные поисковики передали Казахстану останки красноармейца 144 стрелковой дивизии Красной Армии Сейлана Маметова, который сражался за Москву и героически погиб в районе Рузы. Благодаря труду поискового отряда «Эхо Войны» он будет с почестями похоронен на родной земле. А смоленские отряды нашли останки двоих подмосковных бойцов на полях Смоленщины. 

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области оказывает поддержку поисковикам. Предоставляя гранты, специализированное оборудование, помогает в создании нормативно-правовой базы.

В рамках проекта «Битва за Москву» поисковики провели 10 экспедиций и организовали 50 «Уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

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#подмосковье
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#новости
#общество
#великая отечественная война
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В России морозы заставили «Газпром» начать отбор газа из подземных хранилищ
18 ноября 2023, 18:10

Фото: istockphoto/RYosha

«Газпром» начал отбор газа из подземных хранилищ.
Об этом пишет «Интерфакс». Сообщается, что работы по отбору стартовали из-за сезонного понижения температуры воздуха в России. Дожимные компрессорные станции переведены в режим отбора газа из Ставропольского ПХГ. 

Корпоративное издание «Газовый форпост» пишет, что компания на данный момент отобрала и направила в газовые магистрали примерно 500 млн кубометров голубого топлива.

Дополнительные газовые потоки закроют потребности в топливе жителей Северного Кавказа и республик Закавказья.

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#газ
#газпром
#новости
#морозы
#холод
#россия
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Стала известна причина неудачного запуска новой ракеты Starship
SpaceX: второй запуск ракеты Starship закончился взрывом
18 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/3DSculptor

Ракета Starship, запущенная с космодрома в Техасе, могла взорваться в воздухе сразу после старта.
Об этом сообщает компания SpaceX в соцсети X. Связь с ракетой была потеряна спустя 10 минут после запуска. Перед стартом финальный отсчет остановили на -40 секундах, но потом продолжили. Ракета достигла высоты в 148 км, но с обеими возвращаемыми ступенями случились проблемы.

В конце третьей минуты полетного времени случилось успешное разделение ступеней, а спустя несколько секунд нижняя ступень взорвалась.

Starship является сверхтяжелой полностью многоразовой ракетой нового поколения. У неё обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis. 

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#ракета
#новости
#мир
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Умер артист Александринского театра Кошелевич
18 ноября 2023, 17:33

Фото: istock/SergeyPankratov

Умер 74-летний актер Александринского театра Иосиф Кошелевич.
Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич», – сказано в сообщении.

Иосиф Кошелевич посвятил почти 35 лет Александринскому театру. На сцене этого театра Кошелевич сыграл более 30 ролей.

О времени и месте проведения церемонии прощания сообщат позже.

Иосиф Кошелевич является выпускником Высшего театрального училища имени М. Щепкина. Он 16 лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку. С 1989 года был артистом Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

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#театр
#актеры
#новости
#культура
#общество
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Воробьёв выразил соболезнования в связи со смертью Олега Ворслова
18 ноября 2023, 17:20

Фото: ВоробьёвLive

Жители Солнечногорска и многих других городов Подмосковья были хорошо знакомы с Олегом Ворсловым и его супругой Мариной Дмитриевной.
Пара, которая была в браке 60 лет, едва ли не каждый день выходила гулять по набережной Солнечногорска. Они надевали сочетающиеся между собой костюмы и шляпы, общались с прохожими и давали советы молодоженам. Семейная пара стала своеобразным талисманом города. 

Год назад ушла из жизни Марина Дмитриевна, а недавно не стало Олега Петровича. Его похоронили рядом с женой. 

Для многих жителей Подмосковья пара была примером большой и искренней любви, которую можно пронести сквозь года. 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что пара останется в памяти именно такой.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#семья
#супруги
#солнечногорск
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Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе
Россияне провели митинг у финского парламента против закрытия КПП на границе
18 ноября 2023, 15:32

Фото: istockphoto / eberarr

Россияне организовали митинг в Хельсинки, выступив против закрытия четырех пограничных КПП.Такое решение приняло финское правительство, передает корреспондент РИА Новости.
Столичная полиция дала разрешение на проведение акции. По оценке СМИ, в 12:00 (13:00 по Москве) на нем участвовали около 300 человек.
 
По словам одной из участниц митинга, такое решение ограничивает право жителей страны на встречи с родственниками. 
 
Уточняется, что на митинге была замечена другая девушка с ребенком, которая держала плакат с надписью Haluan tavata mummoani! ("Хочу увидеться с бабушкой!").

Ранее сообщали, что итальянские студенты повесили на Пизанской башне флаг Палестины. Соответствующее сообщение они распространили в соцсетях. 

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#митинг
#финляндия
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В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель
Под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту
18 ноября 2023, 15:07

Фото: istockphoto / possum1961

Новый семикилометровый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор полностью пробурен.
Соединение с готовой частью с южной стороны прошло на текущей неделе, передает РИА Новости заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.
 
Создание тоннеля под горой Ай-Петри – одна из самых масштабных работ ФЦП по развитию полуострова стоимостью около 9 миллиардов рублей. Тоннель составляет 7,2 километра диаметром 3,5 метра. Он проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды. 

При этом, около полутора километров тоннеля, которые уже были сделаны с южной стороны в конце 80-х годов, но дальнейшие работы остановили вто время, уже отремонтированы и готовы к использованию.

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#строительство
#крым
#вода
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