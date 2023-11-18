В Москве во время спектакля стало плохо актрисе Белоусовой

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Актрисе Дарье Белоусовой стало плохо во время спектакля.
Mash пишет, что актриса почувствовала головокружение и начала терять сознание. Ей срочно вызвали скорую в театр «Эрмитаж» на Новом Арбате в Москве. Госпитализация в итоге не понадобилась.
Сегодня 57-летняя Белоусова играла в пьесе «Зойкина квартира».
Актриса известна по ролям в сериалах «Анютины глазки», «Домашний арест», «Торгсин».
Ранее сообщалось, что певец Николай Носков в срочном порядке прервал свой концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия. Носков не допел свой хит «Снег». Аудитория поддержала исполнителя и начала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов со сцены. После инцидента певец не вернулся к фанатам, и концерт закончился.
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Сегодня 57-летняя Белоусова играла в пьесе «Зойкина квартира».
Ранее сообщалось, что певец Николай Носков в срочном порядке прервал свой концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия. Носков не допел свой хит «Снег». Аудитория поддержала исполнителя и начала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов со сцены. После инцидента певец не вернулся к фанатам, и концерт закончился.
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Мария Фирсова