В Москве возможен град в предстоящие выходные

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в ближайшие выходные ожидаются дожди и грозы, и возможен даже град.
«После сегодняшней жары и солнечной погоды нас ждут достаточно интенсивные дожди с грозами, со шквалистым усилением ветра. Не исключён град. Если сегодня у нас +28...+30 °С, то к полуночи погода начнёт портиться, пройдут ливневые дожди с грозами, ночью — +16...+21 °С, завтра днём — +27...+32 °С», — отметил в беседе с RT Тишковец.
Тем не менее из-за тёплой погоды в Московской области этим летом повториться ситуация с многочисленными случаями обнаружения богомолов. Так, в предыдущие годы на территории Подмосковья фиксировали подобные случаи. Удивлённые такими встречами жители присылали фото с «южными гостями» в Минэкологии региона. Энтомологи полагают, что богомолы смогли добраться до Московской области на попутках.
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