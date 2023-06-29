В Москве вырос спрос на аренду элитной недвижимости

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Спрос вырос на 22%
Спрос на аренду элитной недвижимости в Москве вырос на 22%.
При этом, в среднем, арендаторы таких квартир готовы платить 228 тыс. рублей в месяц.
Как передают «Дни.ру», с начала года спрос на аренду элитного жилья вырос на 30%.
До этого сообщалось, что в Басманном районе Москвы демонтированы самовольно установленные ограждения около административного здания.
А экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявлял, что в России уменьшилось число людей, у которых есть возможность купить недвижимость.
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При этом, в среднем, арендаторы таких квартир готовы платить 228 тыс. рублей в месяц.
До этого сообщалось, что в Басманном районе Москвы демонтированы самовольно установленные ограждения около административного здания.
«Участок использовался под парковку для ограниченного круга лиц, при этом установленные ограждения препятствовали свободному проезду жителей к ближайшим многоквартирным домам и офисам. Документация на их возведение отсутствовала», — приводит АГН «Москва» слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.
А экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявлял, что в России уменьшилось число людей, у которых есть возможность купить недвижимость.
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Мелисса Тимофеева