В Москве вырос спрос на определенный вид недвижимости

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«Апартаментов без окон, пригодных для жизни ввиду наличия уборной, душа, электрической плиты и иных коммуникаций, не так много. При этом спрос на них не падает из-за их прибыльности», пишут «Известия».
При этом апартаменты относятся к нежилой недвижимости. Все лоты без окон представлены на вторичном рынке. 90% из них -на цокольных этажах зданий.
Метраж апартаментов без окон равняется от 8 до 20 кв. м. Стоит такая недвижимость на 15–20% дешевле, чем апартаменты с окнами. Цена зачастую не превышает 3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что цены на студии в московских новостройках упали на 9%. В мае 2023 года средняя цена студий, в расчёт не берут элитные комплексы, составила 8,5 млн рублей. В мае прошлого года они стоили 9,3 млн рублей. В среднем цена студий уменьшилась на 800 тыс. рублей.