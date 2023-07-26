В Москве выросла доля нераспроданных новостроек из-за цен

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В июле прошлого года этот показатель равнялся 57%. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко объясняет эти цифры слишком высокими ценами на жилье. Компенсировать завышенные цены не способна даже льготная ипотека.
«За последние 2-3 года квартиры в Москве подорожали в 1,5-2 раза. Это привело к снижению платежеспособного спроса», — объясняет Олег Репченко.
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